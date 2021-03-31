Песков: Кремль не следил за задержанием мытищинского стрелка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следил за спецоперацией по задержанию мытищинского стрелка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следил за спецоперацией по задержанию мытищинского стрелка.

В данном случае Росгвардия выполняла свою работу, добавил представитель Кремля.

"Абсолютно не наша прерогатива", — объяснил Песков журналистам.

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули в дом 61-летнего жителя городского округа Мытищи, чтобы проверить информацию о его причастности к незаконному обороту оружия. Они предъявили супруге подозреваемого соответствующее постановление суда, после чего вошли на участок. В этот момент мужчина начал стрелять из окна и бросил вниз две гранаты. Спустя несколько часов дом пришлось брать штурмом, начался пожар, в результате которого предположительно погиб сам стрелок.