Москва и Петербург попали в топ-10 мирового рейтинга роста цен на жилье

Москва и Петербург попали в топ-10 мирового рейтинга по росту цен на жилье по итогам 2020 года. Исследование провела международная консалтинговая компания Knight Frank.

Москва и Петербург попали в топ-10 мирового рейтинга по росту цен на жилье по итогам 2020 года. Исследование провела международная консалтинговая компания Knight Frank.

Северная столица заняла пятое место в мире по росту цен на жилье, прибавив 25,4% (+12,4% в 2019 году). Москва оказалась на седьмой строчке с приростом в 21,1%. Отмечается, что Петербург сохранил свою позицию, а столица сильно поднялась в рейтинге. Годом ранее она занимала 69-е место.

В топ-3 мировых лидеров по темпам роста цен на жилье вошли Анкара (+30,2%), Измир (+29,4%) и Стамбул (+27,9%). Четвертое место получил Окленд (+26,4%).

Общий показатель индекса в 150 анализируемых городах мира вырос на 5,6%. В 81% городов цены выросли, при этом в 20% из них он двузначный.

Аналитики объяснили рост цен в Петербурге сокращением объема предложения на фоне замедления строительства, а также достаточно высоким спросом, который подогревался тревожными настроениями. В Москве спрос на жилье не снижался ни в карантинные месяцы, ни после.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обязался решить проблемные ситуации с обманутыми дольщиками в течение трех лет — к 2023 году.