Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность проведения саммита в "нормандском формате".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность проведения саммита в "нормандском формате".

По его словам, все страны-участницы согласны с необходимостью встречи. Однако для ее реализации стороны должны сперва выполнить договоренности по Парижскому соглашению.

При этом Песков напомнил, что главы Германии и Франции не требовали от президента России Владимира Путина взять на себя обязательства по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, "нормандский формат" не является альтернативой минским договоренностям, подытожил он.