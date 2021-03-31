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13:41   31 Марта 2021
Политика

Песков назвал условие для переговоров с ФРГ и Францией по Украине

Песков назвал условие для переговоров с ФРГ и Францией по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность проведения саммита в "нормандском формате".

По его словам, все страны-участницы согласны с необходимостью встречи. Однако для ее реализации стороны должны сперва выполнить договоренности по Парижскому соглашению.

При этом Песков напомнил, что главы Германии и Франции не требовали от президента России Владимира Путина взять на себя обязательства по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, "нормандский формат" не является альтернативой минским договоренностям, подытожил он.

 

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