Доклад Госдепа США по правам человека в РФ осудили в Кремле

Москва не согласна с ежегодным докладом Госдепа США по правам человека в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Москва не согласна с ежегодным докладом Госдепа США по правам человека в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Представители Госдепа США в ходе доклада о России заявили, что в государстве будто бы преследуется инакомыслие, религиозные и этнические меньшинства. Американцы считают, что в стране широко "распространена" коррупция и якобы не расследуются преступления. Ведомство также раскритиковало антиэкстремистские законы РФ и закон об иностранных агентах, которым оно приписывает подавление свободы слова.