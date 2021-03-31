Анонимы "заминировали" мэрии Саратова и Омска

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в мэриях Саратова и Омска. Спасатели эвакуировали всех сотрудников и посетителей.

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в мэриях Саратова и Омска. Спасатели эвакуировали всех сотрудников и посетителей.

Территории оцепили, кинологи и сотрудники экстренных служб приступили к осмотру зданий. Подтвердилась ли информация о минировании, пока не сообщается. По данному факту проводится проверка.

За несколько часов до этого эвакуация прошла в администрации Новосибирска. Аноним прислал на электронную почту мэрии сообщение о якобы заложенной бомбе. Также они "заминировали" станцию метро "Октябрьская". После проверки оказалось, что угроза была ложной.