Вопрос встречи Путина с послом РФ в США остается открытым

Встреча президента РФ Владимира Путина с послом России в США Анатолием Антоновым пока не значится в повестке дня.

Встреча президента РФ Владимира Путина с послом России в США Анатолием Антоновым пока не значится в повестке дня.

Глава российского государства Владимир Путин пока не планирует встречаться с послом РФ в США Анатолием Антоновым. Об этом 31 марта сообщил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.