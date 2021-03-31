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13:36   31 Марта 2021
Политика

Вопрос встречи Путина с послом РФ в США остается открытым

Вопрос встречи Путина с послом РФ в США остается открытым

Встреча президента РФ Владимира Путина с послом России в США Анатолием Антоновым пока не значится в повестке дня.

Глава российского государства Владимир Путин пока не планирует встречаться с послом РФ в США Анатолием Антоновым. Об этом 31 марта сообщил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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#сша #путин #песков

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