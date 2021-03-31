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13:35   31 Марта 2021
Политика

Песков не знает о причинах задержания офицера в Италии

Песков не знает о причинах задержания офицера в Италии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока ничего не знает о причинах задержания российского офицера в Италии.

Также пресс-секретарь президента выразил надежду, что этот инцидент не повлияет на отношения двух стран и это не изменит их позитивный характер.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Риме двух человек. Итальянский военнослужащий якобы передавал российскому офицеру, который работает в посольстве РФ, какие-то секретные документы за вознаграждение.

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#италия #песков #офицер

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