Песков не знает о причинах задержания офицера в Италии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока ничего не знает о причинах задержания российского офицера в Италии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока ничего не знает о причинах задержания российского офицера в Италии.

Также пресс-секретарь президента выразил надежду, что этот инцидент не повлияет на отношения двух стран и это не изменит их позитивный характер.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Риме двух человек. Итальянский военнослужащий якобы передавал российскому офицеру, который работает в посольстве РФ, какие-то секретные документы за вознаграждение.