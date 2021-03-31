Суд обязал департамент ЖКХ Ростова вернуть полученные на парк Вересаева 46 млн рублей

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ростова-на-Дону признали ответственным в неправомерной растрате бюджетных средств на парк Вересаева.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ростова-на-Дону признали ответственным в неправомерной растрате бюджетных средств на парк Вересаева.

По решению Арбитражного апелляционного суда, муниципалитет обязан вернуть в федеральный бюджет более 46 млн рублей. Решение вступает в силу в день принятия, однако представители департамента могут заново подать в суд.

Управление Федерального казначейства выявило несколько серьезных нарушений при трате средств, выделенных на парк Вересаева, расположенный в восточной части города. Как выяснилось, парк победил в программе создания комфортной среды благодаря участию инвестора. Однако финансовые средства переведены не были.