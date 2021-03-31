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13:34   31 Марта 2021
Происшествия

Суд обязал департамент ЖКХ Ростова вернуть полученные на парк Вересаева 46 млн рублей

Суд обязал департамент ЖКХ Ростова вернуть полученные на парк Вересаева 46 млн рублей

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ростова-на-Дону признали ответственным в неправомерной растрате бюджетных средств на парк Вересаева. 

По решению Арбитражного апелляционного суда, муниципалитет обязан вернуть в федеральный бюджет более 46 млн рублей. Решение вступает в силу в день принятия, однако представители департамента могут заново подать в суд.

Управление Федерального казначейства выявило несколько серьезных нарушений при трате средств, выделенных на парк Вересаева, расположенный в восточной части города. Как выяснилось, парк победил в программе создания комфортной среды благодаря участию инвестора. Однако финансовые средства переведены не были.

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#суд #департамент жкх #ростов на дону

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