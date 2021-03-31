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13:31   31 Марта 2021
Политика

Айсен Николаев обсудил благоустройство Якутска с мэром города

Айсен Николаев обсудил благоустройство Якутска с мэром города

Развитие столицы Якутии обсудили мэр города Евгений Григорьев и глава региона Айсен Николаев в ходе прошедшей рабочей встречи.

Отчет о мероприятии опубликован на официальном сайте правительства Якутии. Ключевым пунктом обсуждений стал вопрос реализации национальных проектов по благоустройству Якутска. Столицу региона ожидает масштабная реконструкция дорог, переселение жителей из аварийного жилья и возведение объектов инфраструктуры.

Николаев пожелал Григорьеву удачи в работе на благо главного города Якутии. Мэр также поблагодарил главу региона за оказанное доверие и поддержку, заявив, что приложит все усилия для выполнения своих предвыборных обещаний. Речь идет о Плане развития города, составленном с учетом пожеланий граждан.

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#якутия #николаев #якутск #григорьев #нацпроекты

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