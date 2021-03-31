Киев отказался от сотрудничества с Москвой в области туризма

Киев прекратил сотрудничество с Москвой в туристической сфере. Об этом в среду сообщили представители Правительства Украины.

Киев прекратил сотрудничество с Москвой в туристической сфере. Об этом в среду сообщили представители Правительства Украины.

Согласно заявлению представителей кабинета министров Украины, Киев прекратил действия соглашения с правительством РФ о сотрудничестве в сфере туризма. Оно было подписано 16 июля 1999 года в Киеве. Как говорится в сообщении кабмина, такое решение продиктовано отсутствием перспективы налаживания сотрудничества в будущем.