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13:30   31 Марта 2021
Общество

Киев отказался от сотрудничества с Москвой в области туризма

Киев отказался от сотрудничества с Москвой в области туризма

Киев прекратил сотрудничество с Москвой в туристической сфере. Об этом в среду сообщили представители Правительства Украины.

Согласно заявлению представителей кабинета министров Украины, Киев прекратил действия соглашения с правительством РФ о сотрудничестве в сфере туризма. Оно было подписано 16 июля 1999 года в Киеве. Как говорится в сообщении кабмина, такое решение продиктовано отсутствием перспективы налаживания сотрудничества в будущем.

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#украина #туризм #сотрудничество

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