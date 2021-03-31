Герман Стерлигов назвал условие для возрождения российских сел

Российский предприниматель считает, для возражения сельской жизни в страну необходимо вернуть крестьянский строй.

Возрождение села в России невозможно без возвращения к крестьянскому строю. Об этом заявил предприниматель и товарищ предводителя Российского крестьянского собрания Герман Стерлигов в ходе пресс-конференции, посвященной «вымиранию» русских деревень.

По словам Стерлигова, вдохнуть новую жизнь в российские села поможет крестьянский уклад.

«Если мы говорим о возрождении села, то мы говорим о возрождении крестьянства. И оглядываться в этом случае надо не на сто пятьдесят лет назад, а на все пятьсот, потому что именно пятьсот лет назад начался развал российского села», – сообщил российский предприниматель.

Предприниматель отметил, что окончательный крест на сельской жизни поставила политика XX века. Колхозный строй вынудил жителей деревень отказаться от собственных крупных хозяйств в пользу работ на общественных полях. Это привело к изменению облика сельской местности — люди перестали возводить хозяйственные и надворные постройки, отдав предпочтение «скворечникам», объяснил Стерлигов.

Ранее аудиторы Счетной палаты РФ объяснили, почему газификация и подключение к водопроводным сетям российских сел идет очень медленными темпами.