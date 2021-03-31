Вице-премьер Крыма Кабанов готов принять участие в праймериз "Единой России"

Вице-премьер Крымского полуострова Евгений Кабанов принял решение участвовать в предварительном голосовании партии "Единая Россия".

Вице-премьер Крымского полуострова Евгений Кабанов принял решение участвовать в предварительном голосовании партии "Единая Россия".

Об этом сообщил "Крыминформ" со ссылкой на слова политика. По словам Кабанова, за два года работы на посту заместителя председателя правительства Крыма он получил знания, которые можно преумножить на федеральном уровне.

"Для Крыма сделать на порядок больше, чем есть возможность на сегодняшний день на региональном уровне", — объяснил он свое решение.

Помимо этого, отмечается, что Евгений Кабанов зарегистрировался по Евпаторийскому одномандатному округу.

Ранее депутат Госдумы РФ Петр Толстой заявил о намерении принять участие в праймериз "Единой России", говорится на сайте 360tv.ru.