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13:24   31 Марта 2021
Политика

Двух российских послов высылают из Италии

Двух российских послов высылают из Италии

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо сообщил о высылке двух сотрудников дипломатического представительства России из страны. Он добавил, что также передал послу РФ Сергею Разову ноту протеста. 

Ранее российского консула вызвали в Министерство иностранных дел Италии в связи с задержанием военного атташе из РФ.

По данным местных правоохранительных органов, итальянский военнослужащий якобы передал россиянину некие секретные документы НАТО за вознаграждение. В российском дипломатическом ведомстве выразили надежду, что этот инцидент не повлияет на двусторонние отношения государств.

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#россия #италия #дипломаты

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