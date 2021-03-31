Двух российских послов высылают из Италии

Министерство иностранных дел Италии сообщило о высылке двух сотрудников дипломатического представительства России из страны.

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо сообщил о высылке двух сотрудников дипломатического представительства России из страны. Он добавил, что также передал послу РФ Сергею Разову ноту протеста.

Ранее российского консула вызвали в Министерство иностранных дел Италии в связи с задержанием военного атташе из РФ.

По данным местных правоохранительных органов, итальянский военнослужащий якобы передал россиянину некие секретные документы НАТО за вознаграждение. В российском дипломатическом ведомстве выразили надежду, что этот инцидент не повлияет на двусторонние отношения государств.