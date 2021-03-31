Россия и Венесуэла подписали 12 соглашений о сотрудничестве по 20 направлениям в области энергетики, экономики, образования, армии, технологий и транспорта.

Россия и Венесуэла подписали 12 соглашений о сотрудничестве по 20 направлениям в области энергетики, экономики, образования, армии, технологий и транспорта.

Страны также продолжат работу в финансовой, энергетической, военной, медицинской и других сферах взаимодействия. Об это сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в Twitter. По его словам, подписание соглашений стало историческим днем на новом этапе отношений двух государств.

"Мы подписали с братской Россией 12 соглашений на ближайшие десять лет, которые подтверждают нашу приверженность построению многополярного мира", — заявил президент.

Российскую сторону на переговорах в Каракасе представлял вице-премьер РФ Юрий Борисов. Кроме того, в рамках встречи было подписано соглашение о поставках новой российской вакцины "ЭпиВакКорона", пишет Федеральное агентство новостей.

Мадуро поблагодарил разработчиков и отметил, что лаборатория, в которой производят новый препарат, уже поставляет для Венесуэлы инсулин. Следующее заседание двухсторонней комиссии Россия-Венесуэла запланировано на конец второго полугодия 2021 года.