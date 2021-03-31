Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:19   31 Марта 2021
Наука

Новый препарат от старения создали ученые из США

Новый препарат от старения создали ученые из США

Американские ученые провели пилотный тест разработки лекарства, которое поможет замедлить процесс старения человека.

В основе препарата GlyNAC лежат глицин и N-ацетилцистеин (NAC). Первый является ноотропом и антидепрессантом, второй применяется для борьбы с кашлем. Оба соединения — предшественники антиоксиданта глутатиона.

Важным фактором для продления молодости организма является сохранение метохондрий в хорошем состоянии, которые при дефиците антиоксидантов повреждают клетки, вырабатывая свободные радикалы. Сильнее всего страдает от окислительных процессов организм пожилого человека.

По результатам исследований, именно глутатион способен защитить клетки. Разработчики препарата считают, что новый GlyNAC может стать простым и эффективным способом поддержания здорового старения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#здоровье #лекарства #ноотропы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров