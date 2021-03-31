Новый препарат от старения создали ученые из США

Американские ученые провели пилотный тест разработки лекарства, которое поможет замедлить процесс старения человека.

Американские ученые провели пилотный тест разработки лекарства, которое поможет замедлить процесс старения человека.

В основе препарата GlyNAC лежат глицин и N-ацетилцистеин (NAC). Первый является ноотропом и антидепрессантом, второй применяется для борьбы с кашлем. Оба соединения — предшественники антиоксиданта глутатиона.

Важным фактором для продления молодости организма является сохранение метохондрий в хорошем состоянии, которые при дефиците антиоксидантов повреждают клетки, вырабатывая свободные радикалы. Сильнее всего страдает от окислительных процессов организм пожилого человека.

По результатам исследований, именно глутатион способен защитить клетки. Разработчики препарата считают, что новый GlyNAC может стать простым и эффективным способом поддержания здорового старения.