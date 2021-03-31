Горячие споры грузинских властей с оппозицией не привели к выходу из кризиса

Власти Грузии вновь не смогли прийти к общему мнению с представителями оппозиции во время дискуссии по выводу страны из кризиса.

Власти Грузии вновь не смогли прийти к общему мнению с представителями оппозиции во время дискуссии по выводу страны из кризиса.

Такое заявление сделал представитель главы Евросовета Кристиан Даниэльсон.

"Решения кризиса существуют. Это те решения, которые ставили интересы страны превыше всего. К сожалению, ни одна из политических партий не приняла эти решения", — сказал он.

При этом дипломат отметил, что доложил Шарль Мишелю об отсутствии прогресса. Далее глава Евросовета примет соответствующее решение.

Стоит отметить, что председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе был готов в качестве встречного шага объявить амнистию для лиц, которые участвовали в беспорядках на несанкционированной акции в 2019 году. Однако оппозиционные силы скептически отнеслись к этому предложению.