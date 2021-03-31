Мэр Саратова Исаев занял 70-е место в рейтинге российских градоначальников

Глава Саратова Михаил Исаев находится на 70-м месте топа мэров России, который был составлен Центром информационных коммуникаций "Рейтинг".

Глава Саратова Михаил Исаев находится на 70-м месте топа мэров России, который был составлен Центром информационных коммуникаций "Рейтинг".

В ходе исследования специалисты анализировали результаты работы российских градоначальников с января по март текущего года. Оценивалась деятельность мэров 88 столиц всех субъектов РФ, а также представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи и Тольятти.

Отмечается, что по итогам предыдущего исследования за август-ноябрь 2020 года саратовский мэр оказался на 73-м месте в списке.

В пятерку лидеров "Национального рейтинга мэров" вошли главы Москвы, Казани, Тюмени Салехарда и Ханты-Мансийска.