Лавров: Москва не отказывается работать в совете Россия-НАТО

Россия настроена на совместную работу с НАТО и предложила меры военного доверия. Однако Альянс отказывается даже обсудить их, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия настроена на совместную работу с НАТО и предложила меры военного доверия. Однако Альянс отказывается даже обсудить их, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщает Лавров, Россия предложила НАТО меры военного доверия, в которых говорится об отводе учений от линии соприкосновения на согласованную дистанцию. Однако представители Альянса настроены категорично и не хотят даже обсуждать их.

"Натовцы категорически отказываются даже обсуждать меры военного доверия, которые мы предложили. В том числе предложение о том, где говорится об отводе учений от линии соприкосновения на согласованную дистанции, чтобы согласовать дистанцию максимального движения самолетов и кораблей", — прокомментировал глава МИД России.

Россия настроена работать в совете Россия — НАТО и идет на диалог, подчеркнул Лавров во время своего выступления на сессии клуба "Валдай".