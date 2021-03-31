Безпалько предложил Крыму наказать Украину за запрет туалетной бумаги из РФ

Украина расширила запрет на импорт из РФ. В перечень попали пшеница, подсолнечное масло, бумага и моющие средства.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько предложил запретить поставку ряда украинских товаров на территорию Крыма. Так эксперт отреагировал на решение Киева запретить ввоз российской пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги и изделий из нее.

Соответствующее постановление кабмина Украины было опубликовано 31 марта. Оно должно вступить в силу через 10 дней. Согласно документу, перечень запрещенных товаров пополнился моющими поверхностно-активными веществами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками.

«Дополнить перечень (запрещенных к ввозу из РФ) такими позициями: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава», — говорится на официальном сайте украинского правительства.

Кроме того, ограничения коснутся ящиков, коробок, мешков, упаковочных пакетов, веревок из других легированных сталей, инструментов для бурения, тележек и ее частей (оси, колеса).

В комментарии «Политике Сегодня» Богдан Безпалько выразил мнение, что ущерб от новых санкций со стороны Киева наверняка станет ощутимым для Москвы. Ведь, к примеру, доля экспорта бумажных и картонных изделий из РФ на Украину в 2019-2020 годах составила 3,1% ($140 млн), а пшеницы — целых 12,2% ($1,2 млн) (данные Ru-Stat).

«Каким бы ни был ущерб, это все равно, безусловно, удар, потому что в принципе Россия и Украина остаются достаточно масштабными торговыми партнерами. Пшеница у нас идет в основном в другие страны — вплоть до Египта. Достаточно удивительно, что Украина закупает пшеницу у России, хотя на ее территории находится до 25% мирового чернозема», — заметил собеседник издания.

Очередные ограничения в адрес России не должны остаться незамеченными, констатировал политолог. По его словам, необходимо ввести равнозначный запрет на украинские товары, ввозимые, например, на территорию полуострова Крым.

«В Крыму продаются парфюмерно-косметические изделия, продукты украинского промышленного производства — газовые или электрические котлы. Прочему тогда мы позволяем на своей территории продавать товары из Украины. Стоит ввести санкции против них. Пусть тогда Украина тоже терпит убытки от введения подобных мер. Если они пойдут в обратную сторону, будут либерализовать какие-то возможности для наших производителей на своем рынке, тогда и мы что-то будем открывать для них», — подытожил эксперт.

Правительство Украины с 2016 года ввело эмбарго на ряд российских товаров, список неоднократно расширялся.