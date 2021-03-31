Снимок с автомобилем одного из сотрудников красноярской администрации широко разошелся по социальным сетям. Случай прокомментировал мэр города Сергей Еремин.

Снимок с автомобилем одного из сотрудников красноярской администрации широко разошелся по социальным сетям. Случай прокомментировал мэр города Сергей Еремин.

Мэр Красноярска Сергей Еремин прокомментировал публикацию о хамстве со стороны одного из сотрудников администрации города. Соответствующее сообщение появилось на странице градоначальника в социальной сети Instagram.

На снимке видно, что белая Toyota Camry практически полностью перекрыла вход в подъезд. Впоследствии выяснилось, что транспортное средство является служебным и принадлежит районной администрации.

"Вот так припарковал служебный автомобиль водитель одной из администраций района. Наверное, не смог заехать на нем в свою квартиру прямо на этаж. Только вчера я делал пост про неуважение к городу и несоблюдение правил парковки. И вот — пример неуважения к своим соседям, к красноярцам", — комментирует Еремин.

Как сообщает "Московский комсомолец", водителю автомобиля был предъявлен штраф за нарушение правил парковки в размере 500 рублей. Администрация района расторгнула трудовой договор с нарушителем.