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13:06   31 Марта 2021
Происшествия

Полиция задержала предполагаемых убийц подростка в Солнечногорске

Полиция задержала предполагаемых убийц подростка в Солнечногорске

Двух подозреваемых в убийстве 16-летнего подростка из Солнечногорского района задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Окровавленный труп молодого человека нашли в деревне Брехово неподалеку от озера. По предварительным данным, причиной смерти стало ножевое ранение. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. Криминалисты изучили место происшествия, следователи допрашивают свидетелей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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#убийство #подросток #солнечногорск

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