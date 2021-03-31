Полиция задержала предполагаемых убийц подростка в Солнечногорске

Двух подозреваемых в убийстве 16-летнего подростка из Солнечногорского района задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Двух подозреваемых в убийстве 16-летнего подростка из Солнечногорского района задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Окровавленный труп молодого человека нашли в деревне Брехово неподалеку от озера. По предварительным данным, причиной смерти стало ножевое ранение. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. Криминалисты изучили место происшествия, следователи допрашивают свидетелей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.