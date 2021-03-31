Участники Валдайского клуба встретятся в Казани в мае 2021 года

Казань примет следующую встречу Валдайского клуба в мае этого года. Участие в мероприятии примут представители Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

Казань примет следующую встречу Валдайского клуба в мае этого года. Участие в мероприятии примут представители Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

Ближневосточная конференция Валдайского клуба 30 и 31 марта проходит в столице России. Участие в ней принимает глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Предполагается, что в следующей встрече, которая намечена на 20 и 21 мая, примут участие делегации из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также Афганистана сообщают "Известия" со ссылкой на заявление председателя совета фонда развития и поддержки "Валдая" Андрея Быстрицкого. Мероприятие будет организовано в Казани.