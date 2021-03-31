Стадион "Газпром Арена" в Петербурге будет заполнен на 50% во время Евро-2020

Заполняемость трибун на матчах чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге составит 50%. Об этом сообщил Алексей Сорокин.

Заполняемость трибун на матчах чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге составит 50%. Об этом сообщил Алексей Сорокин.

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин 31 марта сообщил, что по результатам состоявшегося заседания было принято решение разрешить допуск 50% зрителей на матчи турнира. Континентальное первенство пройдет летом в 12 городах.

Петербургская "Газпром Арена" примет четыре игры, в том числе четвертьфинал. Сборная России выступит на турнире в группе B. Соперниками команды Станислава Черчесова станут сборные Бельгии, Дании и Финляндии.