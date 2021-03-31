В Китае предупредили НАТО о последствиях давления на Россию

Провокации и агрессивное поведение НАТО не останутся без ответа России. Запад рискует в скором времени ощутить, что означает ярость Москвы. Об этом пишут китайские аналитики издания Sohu.

Провокации и агрессивное поведение НАТО не останутся без ответа России. Запад рискует в скором времени ощутить, что означает ярость Москвы. Об этом пишут китайские аналитики издания Sohu.

Авторы статьи проанализировали недавние воздушные маневры российских бомбардировщиков, которые встревожили западные страны. Так, 29 марта два самолета Ту-142 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева, Северного и Норвежского морей. На начальном этапе их сопровождали Су-33, сообщила пресс-служба Северного флота. Полет продлился около 11 часов.

Истребители ВВС Норвегии и Великобритании сопровождали российские противолодочные самолеты. В тот же день прошел плановый полет двух стратегических ракетоносцев Ту-160. Маршрут пролегал над Баренцевым и Норвежским морями, продолжительность полета составила восемь часов.

Аналитики Sohu считают, что воздушные миссии России неслучайны. В последнее время Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО ужесточили давление на Россию. В Альянсе прямым текстом назвали Россию «главным врагом»:

«Российские войска практически одновременно проводят боевые учения в разных регионах: в Черном и Японском морях, на Крайнем Севере. Все это связано с усилением стратегического давления на Россию со стороны западных стран», – пишут китайские журналисты.

Россия способна использовать дальнюю авиацию в тандеме с подводным флотом, напоминают в Sohu. Ту-142 не оставят подводным лодкам НАТО ни одного шанса, а Ту-160 и атомные субмарины ВМФ РФ способны нанести сокрушительный удар по территории США и стран ЕС.

Североатлантическому альянсу не следует игнорировать предупреждения со стороны Москвы, иначе последствия могут быть крайне серьезными, заключили китайские аналитики.