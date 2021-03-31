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12:58   31 Марта 2021
Происшествия

Арестованного Шпигеля переведут в больницу "Матросской тишины"

Арестованного Шпигеля переведут в больницу "Матросской тишины"

Главу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, арестованного по делу о взятке пензенскому экс-губернатору, госпитализируют в больницу "Матросской тишины".

Бизнесмена навестили представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Он вышел к ним и пожаловался на плохое самочувствие. Сотрудники СИЗО приняли решение об экстренной госпитализации, рассказала член столичной ОНК Ольга Дружинина.

Бориса Шпигеля арестовали по подозрению в даче крупной взятки уже бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву — президент России Владимир Путин отстранил его от должности в связи с утратой доверия. По этому же делу арестована супруга Шпигеля.

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#больница #матросская тишина #Шпигель

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