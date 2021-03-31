Дирижер Пермского губернского оркестра Тверетинов решил стать депутатом Госдумы

Главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов планирует стать депутатом Госдумы РФ.

Главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов планирует стать депутатом Госдумы РФ.

Он появился на праймериз "Единой России" по выборам в Государственную думу. Об этом сообщили в региональном отделении партии. Тверетинов имеет притязания на место в партийном списке по единому федеральному избирательному округу. Предварительное голосование ЕР будет проходить с 24 по 30 мая через портал "Госуслуги". Принять участие смогут все желающие.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова анонсировала даты начала избирательной кампании в России, передает сайт 360tv.ru. Скорее всего старт дадут в конце июня, подчеркнула руководитель ЦИК.