Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:46   31 Марта 2021
Политика

Лавров оценил возможность саммита Совбеза ООН

Лавров оценил возможность саммита Совбеза ООН

Москва ведет переговоры с коллегами по "пятерке" Совбеза ООН о возможности проведения саммита, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Стоит отметить, что ранее по инициативе Белого дома состоялось заседание президента США Джо Байдена с постпредами Совбеза ООН.

Однако постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не смог участвовать в переговорах. Позже его заместитель Дмитрий Полянский рассказал, что дипломат находился на другом мероприятии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#лавров #саммит #совбез оон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров