Лавров оценил возможность саммита Совбеза ООН

Москва ведет переговоры с коллегами по "пятерке" Совбеза ООН о возможности проведения саммита, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Москва ведет переговоры с коллегами по "пятерке" Совбеза ООН о возможности проведения саммита, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Стоит отметить, что ранее по инициативе Белого дома состоялось заседание президента США Джо Байдена с постпредами Совбеза ООН.

Однако постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не смог участвовать в переговорах. Позже его заместитель Дмитрий Полянский рассказал, что дипломат находился на другом мероприятии.