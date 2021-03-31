Дети из многодетных семей в ЕАО будут ходить в детский сад бесплатно

В Еврейской автономной области (ЕАО) дети из многодетных семей будут бесплатно ходить в детский сад.

В Еврейской автономной области (ЕАО) дети из многодетных семей будут бесплатно ходить в детский сад.

Речь идет о тех семьях региона, где воспитываются три и более ребенка дошкольного возраста. Об этом стало известно из материала "Российской газеты", которая ссылается на изменения в местном законодательстве.

"Благодаря изменениям <...> будет полностью компенсироваться средняя стоимость за присмотр и уход за детьми в государственных или муниципальных детских садах", — говорится в статье.

По словам председателя Заксобрания ЕАО Любови Павловой, которая является одним из авторов инициативы, сейчас законом предусмотрена компенсация платы за посещение детьми детского сада, но эта мера поддержки касается жителей области с низкими доходами. Однако расходы многодетных семей на такие учреждения весьма существенны. Именно поэтому авторы нововведения предложили не принимать во внимание уровень доходов в отношении таких семей.