Сенатор РФ увидел в разговоре Путина, Меркель и Макрона потенциал на будущее

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Информацию об этом Косачев разместил в Facebook. По его мнению, формат "евротройки" — России, Германии и Франции — помогает сохранять очевидный потенциал на будущее.

"В достаточно развернутом сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном хорошо прослеживаются и логика этого формата, и приоритеты сторон", — написал Косачев.

Спикер Совфеда считает, что логика — общая. Крупнейшие мировые политики работают над широкой повесткой дня. В ее центре — борьба с пандемией коронавируса, "снятие шероховатостей и запуск реального взаимодействия по другим крупным проблемам трансграничного характера".