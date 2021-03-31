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12:42   31 Марта 2021
Происшествия

Хинштейн дал оценку операции по задержанию мытищинского стрелка

Хинштейн дал оценку операции по задержанию мытищинского стрелка

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал блестящей операцию по задержанию мытищинского стрелка.

По словам парламентария, то, что при таком количестве оружия и боеприпасов никто из соседей и родных стрелявшего не пострадал и только один сотрудник Росгвардии получил легкое ранение, можно "смело назвать успехом". С таким арсеналом "скромный пенсионер" мог держать оборону часами, пишет Хинштейн в своем Telegram-канале.

Утром 30 марта житель поселка Вешки забаррикадировался в коттедже и открыл огонь по силовикам, которые намеревались проверить его причастность к незаконному обороту оружия. К вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, один из них получил ранение. В доме начался пожар, тело предполагаемого стрелка нашли на чердаке.

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#стрелок #мытищи #Александр Хинштейн

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