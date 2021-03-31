Хинштейн дал оценку операции по задержанию мытищинского стрелка

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал блестящей операцию по задержанию мытищинского стрелка.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал блестящей операцию по задержанию мытищинского стрелка.

По словам парламентария, то, что при таком количестве оружия и боеприпасов никто из соседей и родных стрелявшего не пострадал и только один сотрудник Росгвардии получил легкое ранение, можно "смело назвать успехом". С таким арсеналом "скромный пенсионер" мог держать оборону часами, пишет Хинштейн в своем Telegram-канале.

Утром 30 марта житель поселка Вешки забаррикадировался в коттедже и открыл огонь по силовикам, которые намеревались проверить его причастность к незаконному обороту оружия. К вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, один из них получил ранение. В доме начался пожар, тело предполагаемого стрелка нашли на чердаке.