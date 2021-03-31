Стоимость строительства аэропорта в Иркутске может составить 53 млрд рублей

Планируется привлечь к возведению аэродромного комплекса не менее 20 млрд рублей инвестиций, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

Планируется привлечь к возведению аэродромного комплекса не менее 20 млрд рублей инвестиций, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

Необходимо рассмотреть возможность построить объект по принципу государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько на совещании в Иркутске.

"По нашим оценкам, в ценах 2025 года строительство только нового аэродрома — это летное поле, взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, магистральная рулежная дорожка, места стоянки, очистные сооружения, ограждения — то, что строится за счет федерального бюджета, составляет более 53 млрд рублей", — сказал чиновник.

Нерадько отметил, что новый аэропорт нужно строить за пределами Иркутска, поэтому существенные средства понадобятся для прокладки коммуникаций, строительства дорог и ЛЭП.