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12:26   31 Марта 2021
Политика

Пресс-служба главы Республики Тыва опровергла слухи о его переводе в Москву

Пресс-служба главы Республики Тыва опровергла слухи о его переводе в Москву

Шолбан Кара-оол не намерен покидать пост главы Республики Тыва. Об этом сообщили в пресс-службе.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что Шолбан Кара-оол якобы рассказал, что планирует покинуть пост руководителя Республики Тыва и занять новую должность в российской столице.

Его пресс-секретарь Долаана Салчак опровергла эти слухи. Она сообщила, что Шолбан Кара-оол не делал подобных заявлений.

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