Шолбан Кара-оол не намерен покидать пост главы Республики Тыва. Об этом сообщили в пресс-службе.

Шолбан Кара-оол не намерен покидать пост главы Республики Тыва. Об этом сообщили в пресс-службе.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что Шолбан Кара-оол якобы рассказал, что планирует покинуть пост руководителя Республики Тыва и занять новую должность в российской столице.

Его пресс-секретарь Долаана Салчак опровергла эти слухи. Она сообщила, что Шолбан Кара-оол не делал подобных заявлений.