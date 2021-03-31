Замминистра информации ДНР рассказал о сроках наступления ВСУ в Донбассе

Наступление ВСУ в Донбассе может начаться 2 мая. Об этом заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Наступление ВСУ в Донбассе может начаться 2 мая. Об этом заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Украинские военнослужащие попытаются в кратчайшие сроки занять Горловку и Донецк, после чего жители этих городов окажутся в заложниках.

"Есть признаки подготовки наступления украинских войск, которое может начаться до 2 мая", — заявил Безсонов.

По словам замминистра информации ДНР, переброска эшелонов с боевой техникой в Донбасс уже завершена, как и накопление личного состава, пишет "Украина.ру".

В Донецкой Народной Республике также добавили, что Украина готовится к наступлению и с информационной точки зрения. Почти месяц в украинских СМИ транслируются вбросы о якобы подготовке каких-то провокаций в Донбассе. Для этого Киев использует практически все свои информационные ресурсы.

Гражданская война в Донбассе началась в апреле 2014 года. После государственного переворота на Украине Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости. В ответ Киев начал военную операцию против своих же граждан. По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 13,3 тысячи человек.