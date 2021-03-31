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12:24   31 Марта 2021
Политика

Депутаты Кузбасса выбрали нового регионального омбудсмена

Депутаты Кузбасса выбрали нового регионального омбудсмена

Новым уполномоченным по правам ребенка в Кузбассе стала Валентина Богатенко. Такое решение 31 марта приняли депутаты местного парламента во время заседания Заксобрания.

Новоизбранный омбудсмен является кандидатом педагогических наук. Ранее Богатенко занимала должности в образовательных учреждениях города Кемерово. Позже она была назначена главой управления по взаимодействию с местным городским советом народных депутатов столицы Кузбасса.

Кандидатуру Богатенко выдвинул губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, пишет А42.RU. Инициативу поддержала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. По законодательству Российской Федерации, Богатенко будет занимать должность омбудсмена Кузбасса в течении следующих пяти лет.

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#омбудсмен #кузбасс #богатенко

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