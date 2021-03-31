Бывшего главу района Бурятии приговорили к штрафу за строительство опасного моста

Суд вынес приговор чиновнику, который обвинялся в превышении должностных полномочий. Экс-главу муниципального образования Алексея Балуева признали виновным.

Суд вынес приговор чиновнику, который обвинялся в превышении должностных полномочий. Экс-главу муниципального образования Алексея Балуева признали виновным.

СК установил, что в декабре 2017 года обвиняемый ввел на территории района режим ЧС из-за разрушения моста через реку Сувинка. Благодаря этому он заключил госконтракт на ремонт без проведения конкурса. В марте 2018 работы завершились, глава района принял работу без замечаний. В результате подрядчик получил более 1,4 млн рублей.

Из-за нарушений, которые допустил предприниматель при ремонте, оказалась снижена грузоподъемность моста и создана опасность обрушения его конструкций. Следователи в рамках уголовного дела выяснили, что для работ использовались дешевые материалы.

Суд в Баргузинском районе признал экс-главу муниципального образования Алексея Балуева виновным. Его приговорили к штрафу в 130 тысяч рублей.