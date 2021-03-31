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12:17   31 Марта 2021
Экономика

Пшеницу и подсолнечное масло из России запретят ввозить на Украину

Пшеницу и подсолнечное масло из России запретят ввозить на Украину

Перечень товаров из России, запрещенных к ввозу на Украину, пополнился рядом продовольственных и непродовольственных категорий.

Так, постановление Кабмина Украины запрещает ввозить в республику российскую пшеницу, подсолнечное масло, моющие средства, бумагу и изделия из нее (картон, туалетная бумага, салфетки, прочее). Также под запрет попали инструменты для бурения, ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их запчасти.

Документ вступит в силу 10 апреля текущего года. Эмбарго на некоторые российские товары было введено украинским правительством в 2016 году. После список был неоднократно дополнен.

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