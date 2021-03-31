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12:16   31 Марта 2021
Происшествия

Четырех активистов движения "Весна" задержали за факельное шествие в Петербурге

Четырех активистов движения "Весна" задержали за факельное шествие в Петербурге

Сотрудники полиции задержали четырех участников движения "Весна" за незаконное факельное шествие в Петербурге. Активисты выступали против "блокировки Twitter". 

Местом проведения несанкционированного мероприятия стал участок между Казанской и Гранитной улицами. Одетые в черные балаклавы и плащи молодые люди несли в руках флаги красного цвета с символом Роскомнадзора.

Задержанных активистов движения "Весна" доставили в отделение УМВД по Красногвардейскому району. В их отношении составлены административные протоколы по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Участник движения "Весна" Владимир Казаченко проходил по уголовному делу о педофилии, сообщал ФАН. По версии следствия, молодой человек совратил двух несовершеннолетних девушек. В телефоне одной из жертв нашли фото и видео оргии.

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#петербург #полиция #факельное шествие #движение весна

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