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12:25   31 Марта 2021
Россия

Какие категории граждан получат максимальное пособие по безработице

Какие категории граждан получат максимальное пособие по безработице

Правительство РФ расширило возможности получения максимальных выплат по безработице. Изменения коснутся сразу нескольких категорий граждан, а именно уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка.

«‎Максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. По действующим правилам граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей», — говорится в документе.

Такие изменения позволят урегулировать начисление пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. В таких случаях пособия в максимальном размере будут начисляться в течении трех месяцев в целом, вне зависимости от переносов и перерывов, а не в первые три месяца, когда гражданин получил статус безработного.

Напомним, в марте 2020 года максимальный размер выплаты по безработице был увеличен с 8000 рублей до 12 130 рублей. Такая мера была временной и была введена для поддержки граждан без работы в период пандемии коронавируса. Впрочем, к концу 2020 года правительство приняло решение сохранить максимальный порог выплат на том же уровне.

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