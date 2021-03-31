Какие категории граждан получат максимальное пособие по безработице

Правительство скорректировало правила выплат пособий по безработице для нескольких категорий граждан, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата.

Правительство РФ расширило возможности получения максимальных выплат по безработице. Изменения коснутся сразу нескольких категорий граждан, а именно уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка.

«‎Максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. По действующим правилам граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей», — говорится в документе.

Такие изменения позволят урегулировать начисление пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. В таких случаях пособия в максимальном размере будут начисляться в течении трех месяцев в целом, вне зависимости от переносов и перерывов, а не в первые три месяца, когда гражданин получил статус безработного.

Напомним, в марте 2020 года максимальный размер выплаты по безработице был увеличен с 8000 рублей до 12 130 рублей. Такая мера была временной и была введена для поддержки граждан без работы в период пандемии коронавируса. Впрочем, к концу 2020 года правительство приняло решение сохранить максимальный порог выплат на том же уровне.