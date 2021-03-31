Российский врач рассказал, как начать правильно питаться

Путь к здоровому питанию необходимо начинать с консультации врача и обследования, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Путь к здоровому питанию необходимо начинать с консультации врача и обследования, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Россияне все больше стремятся вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Доктор объяснила, что очень важно, чтобы у каждого был доступ к достоверной информации о состоянии его организма, основанной на принципах доказательной медицины. Также она рассказала, что на самом деле представляет собой здоровое питание.

Стародубова поделилась, что по накопленному опыту она советует начать с похода к медикам. Нужно обязательно пройти медицинское обследование, получить необходимые консультации и, собрав всю информацию, идти в правильном направлении, передает РИА Новости.