Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:05   31 Марта 2021
Общество

Российский врач рассказал, как начать правильно питаться

Российский врач рассказал, как начать правильно питаться

Путь к здоровому питанию необходимо начинать с консультации врача и обследования, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Россияне все больше стремятся вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Доктор объяснила, что очень важно, чтобы у каждого был доступ к достоверной информации о состоянии его организма, основанной на принципах доказательной медицины. Также она рассказала, что на самом деле представляет собой здоровое питание.

Стародубова поделилась, что по накопленному опыту она советует начать с похода к медикам. Нужно обязательно пройти медицинское обследование, получить необходимые консультации и, собрав всю информацию, идти в правильном направлении, передает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#человек #питание #диетолог

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров