11:57 31 Марта 2021Политика
Посольство РФ в Италии выразило надежду на сохранение двусторонних отношений
Российское посольство рассчитывает, что задержание офицера в итальянской столице не окажет влияния на дальнейшие отношения между Москвой и Римом.
Российское посольство рассчитывает, что задержание офицера в итальянской столице не окажет влияния на дальнейшие отношения между Москвой и Римом.
Ранее по указу главы Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ведомство из-за инцидента с офицером был вызван посол РФ Сергей Разов.
"Обстоятельства произошедшего выясняются. Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным", — отметили в дипмиссии.
Посольство России в Италии выразило надежду, что произошедшее не отразится на отношениях Москвы и Рима.