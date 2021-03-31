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11:57   31 Марта 2021
Политика

Посольство РФ в Италии выразило надежду на сохранение двусторонних отношений

Посольство РФ в Италии выразило надежду на сохранение двусторонних отношений

Российское посольство рассчитывает, что задержание офицера в итальянской столице не окажет влияния на дальнейшие отношения между Москвой и Римом.

Ранее по указу главы Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ведомство из-за инцидента с офицером был вызван посол РФ Сергей Разов.

"Обстоятельства произошедшего выясняются. Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным", — отметили в дипмиссии.

Посольство России в Италии выразило надежду, что произошедшее не отразится на отношениях Москвы и Рима.

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#россия #италия #отношения

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