Посольство РФ в Италии выразило надежду на сохранение двусторонних отношений

Российское посольство рассчитывает, что задержание офицера в итальянской столице не окажет влияния на дальнейшие отношения между Москвой и Римом.

Российское посольство рассчитывает, что задержание офицера в итальянской столице не окажет влияния на дальнейшие отношения между Москвой и Римом.

Ранее по указу главы Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ведомство из-за инцидента с офицером был вызван посол РФ Сергей Разов.

"Обстоятельства произошедшего выясняются. Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным", — отметили в дипмиссии.

Посольство России в Италии выразило надежду, что произошедшее не отразится на отношениях Москвы и Рима.