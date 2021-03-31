Учительница из Башкирии нарисовала двойку на лбу первоклассницы

В Кумертау преподаватель из-за плохого поведения ученицы нанесла на лоб ребенка отрицательную оценку.

В Кумертау преподаватель из-за плохого поведения ученицы нанесла на лоб ребенка отрицательную оценку.

Девочка общалась с одноклассниками во время урока рисования. Учительница решила поставить ей двойку за нарушение дисциплины в альбом, но она его с собой не взяла. Тогда женщина нарисовала оценку прямо на лбу ребенка. Дети отреагировали на произошедшее смехом.

По данному факту местная прокуратура начала проверку. Сотрудники надзорного органа пригласили представителей школы, а также самого учителя, чтобы те дали объяснения.

Жестокое обращение с детьми было зафиксировано также в Уфе. Учительница била школьника головой о парту во время урока, сообщал сайт 360tv.ru.