Актрису из сериала "Бедная Настя" обокрали в Москве

Правоохранители организовали проверку по факту ограбления известной актрисы и бывшей модели Playboy Натальи Горбей.

Правоохранители организовали проверку по факту ограбления известной актрисы и бывшей модели Playboy Натальи Горбей.

Инцидент произошел в московском метро в понедельник, 29 марта. По словам артистки, она спускалась к подземному транспорту со своими детьми, чтобы добраться домой. При себе она держала кошелек, в котором находились документы и деньги. По приезде женщина обнаружила его пропажу.

Полиция проводит тщательную проверку, личности грабителей устанавливаются. Ущерб от действий злоумышленников составил более 15 тысяч рублей.

В Петербурге неизвестный ограбил банк на 5 тысяч рублей, сообщал сайт 360tv.ru. Полиция ищет злоумышленника.