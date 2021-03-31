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11:49   31 Марта 2021
Происшествия

Актрису из сериала "Бедная Настя" обокрали в Москве

Актрису из сериала "Бедная Настя" обокрали в Москве

Правоохранители организовали проверку по факту ограбления известной актрисы и бывшей модели Playboy Натальи Горбей.

Инцидент произошел в московском метро в понедельник, 29 марта. По словам артистки, она спускалась к подземному транспорту со своими детьми, чтобы добраться домой. При себе она держала кошелек, в котором находились документы и деньги. По приезде женщина обнаружила его пропажу.

Полиция проводит тщательную проверку, личности грабителей устанавливаются. Ущерб от действий злоумышленников составил более 15 тысяч рублей.

В Петербурге неизвестный ограбил банк на 5 тысяч рублей, сообщал сайт 360tv.ru. Полиция ищет злоумышленника.

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#метро #кража #актриса

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