Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации безработных

Центры занятости смогут работать дистанционно до 31 июля 2021 года. Окончательное решение будут принимать главы регионов исходя из ситуации на рыке труда.

Центры занятости продолжат работать в дистанционном режиме до 31 июня 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«‎Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала "Работа в России", а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг. То есть гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя»‎, — говорится в документе.

Так, все нужные сведения центры занятости будут получать из государственных информационных систем. Кроме того, граждане смогут пройти перерегистрацию в качестве безработных и получить направления на новую работу в режиме онлайн. Такие правила были временно введены из-за пандемии коронавируса с апреля 2020 года.

Размер минимального пособия по безработице составляет 1500 рублей, максимального — 12 130 рублей. Гражданин начинает получать выплаты с момента регистрации в центре занятости в статусе безработного.

Первые три месяца пособия составят 75% среднего заработка с последнего места работы, но не более 12 130 рублей. Последующие три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей.