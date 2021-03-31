Гости медиацентра "Патриот" обсудят влияние вакцинации на бизнес в России

ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут 31 марта пресс-конференцию на тему "Опыт и практика работы бизнеса в условиях пандемии COVID-19".

ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут 31 марта пресс-конференцию на тему "Опыт и практика работы бизнеса в условиях пандемии COVID-19".

Коронавирусная пандемия отступает, и вакцинация может помочь вскоре забыть о масках и перчатках. Российский бизнес за год столкнулся с масштабными трудностями, что отразилось на жизни граждан.

Приглашенные медики, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики и журналисты обсудят степень восстановления бизнеса после карантина и возможность роста зарплат в частном секторе. Также эксперты поговорят о вероятности наступления третьей волны пандемии COVID-19 и о том, как влияет массовая вакцинация на восстановление деловой активности.

Кроме того, темой обсуждения станет деятельность Ситуационного центра по вопросам соблюдения безопасной деятельности предприятий в период пандемии коронавирусной инфекции. Специалисты проанализируют опыт организации пунктов выездных вакцинаций в торгово-развлекательных центрах.

Прямой эфир доступен по ссылке (начало — в 12:00). Посмотреть архив материалов и онлайн-трансляций медиацентра можно здесь.