СК завершил расследование дела о продаже "должности губернатора" за 35 млн евро

Бывший вице-губернатор Новгородской области Виктор Нечаев, обвиняемый в мошенничестве, в скором времени предстанет перед судом.

Бывший вице-губернатор Новгородской области Виктор Нечаев, обвиняемый в мошенничестве, в скором времени предстанет перед судом.

Экс-чиновника задержали при попытке продать "должность губернатора" в Москве. Нечаев пообещал ее своему знакомому и попросил у него за покровительство 35 млн евро. При этом бывший вице-губернатор не имел никакой возможности оказать содействие мужчине и выполнять возложенные на себя обязательства не собирался, заявили в пресс-службе СК РФ.

Ранее Нечаева уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. В 2016 году его осудили на 3,5 года колонии, однако он освободился уже в 2018 году по УДО.