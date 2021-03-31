Медиагруппа "Патриот" заявила о сотрудничестве с инфопорталом "Солидарность"

Медиагруппа "Патриот" начнет сотрудничать с Центральной профсоюзной газетой «Солидарность». Об этом заявил глава организации Николай Столярчук.

Медиагруппа "Патриот" начнет сотрудничать с Центральной профсоюзной газетой «Солидарность». Об этом заявил глава организации Николай Столярчук.

Портал "Солидарность" публикует информацию о социально-общественной жизни, новости о деятельности профсоюзов, сведения о начислении пенсий, налогах, законах, реформах в России и во всем мире. Столярчук отметил, что Медиагруппу "Патриот" и интернет-газету "Солидарность" объединяет стремление высокопринципиально отстаивать интересы России и каждого гражданина, который находится как в стране, так и за рубежом.

"Только вместе мы сможем противостоять антироссийским СМИ и "про-двинутой" общественности, которая предает интересы России и призывает к введению санкций против своей страны и ее граждан", — подчеркнул Столярчук.

Главный редактор Центральной профсоюзной газеты "Солидарность" Александр Шершуков рассказал, что это первый опыт портала в сотрудничестве с крупной Медиагруппой "Патриот". Он уверен, что партнерство пойдет на пользу читателям и "Солидарности", и "Патриота".

"Нам важно, что профсоюзная тематика, на которой мы специализируемся, будет представлена также и аудитории, не относящейся к профсоюзным активистам, слабо информированной о социально-трудовых событиях, происходящих в России", — объяснил Шершуков.

В ходе сотрудничества планируется обмен контентом. Также будут проводить совместные акции, основная задача которых — укрепление российской государственности.