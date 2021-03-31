Устроившему стрельбу в Мытищах назначили посмертную психиатрическую экспертизу

Следственный комитет назначил посмертную психиатрическую экспертизу мытищинскому стрелку, открывшему огонь по силовикам в Новых Вешках.

Следственный комитет назначил посмертную психиатрическую экспертизу мытищинскому стрелку, открывшему огонь по силовикам в Новых Вешках.

Место происшествия до сих пор находится в оцеплении, передает сайт 360tv.ru со ссылкой на заявление официального представителя СКР по Московской области Ольги Врадий. В ближайшее время ведомство назначит также баллистическую, генетическую, взрывотехническую и другие экспертизы.

Стрельба в Подмосковье началась утром 30 марта, когда к одному из коттеджей приехали правоохранители. Хозяина дома собирались проверить на причастность к незаконному обороту оружия. Предполагаемый стрелок забаррикадировался, потом в доме начался пожар.

Тело погибшего нашли после ликвидации возгорания. В доме обнаружили большой склад боеприпасов, в частности, гранаты. Оружие также направят на экспертизу, расследование дела продолжается.