Россия не должна мешать тотальной украинизации коллективного Запада и США, считают в Федеральном агентстве новостей (ФАН).

Россия не должна мешать тотальной украинизации коллективного Запада и США, считают в Федеральном агентстве новостей (ФАН).

Журналисты издания уверены, что Киев всеми силами пытается подружиться с президентом США Джо Байденом. В Незалежной считают его "своим", придумав ему генеалогию, восходящую к некоему "казаку Байде". Он, разумеется, бежал в XVIII веке из уничтоженной Екатериной II Запорожской Сечи — сначала в Европу, а потом и в Америку.

"Удивительное — в том, что Байден и вся нынешняя демократическая администрация Белого дома говорят и действуют так, словно и вправду являются "щирыми украинцами"", — убежден автор материала.

ФАН полагает, что "украинство" стало заразной болезнью MAIDAN-14 как COVID-19. В настоящее время она активно распространяется по странам Запада, особенно в США. В издании напомнили, что Конгресс США утвердил программу помощи экономике Соединенных Штатов на 1,86 трлн долларов и речь сразу зашла о новой дозе "баксов" — уже на 3 трлн долларов на вторую половину 2021 года.

"Эти вливания, несомненно, придают значительное ускорение процессам распада "империи доллара", а потому являются стратегически выгодными для России", — считают в новостном агентстве.

Журналист уверен, что Россия не должна мешать тотальной украинизации Запада, а пожинать ее плоды и снимать наиболее "лакомые сливки".