Диетолог рассказала о серьезной опасности «пивного» ожирения в России

Чрезмерное употребление пива, по мнению специалиста, является одной из главных причин нарушения индекса массы тела в РФ.

В России избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин. «Пивной живот» — одна из главных причин неутешительной тенденции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

Какие проблемы для здоровья может принести чрезмерное увлечение слабоалкогольными напитками и как справиться с этой напастью рассказала диетолог Татьяна Разумовская в интервью РИА Новости.

Опасные привычки

Грушевидный живот — это не только эстетические излишки, но и серьезная нагрузка для работы поджелудочной железы, печени, желудка и кишечника за счет так называемого абдоминального ожирения, когда лишний вес обусловлен отложениями в области живота, образующихся вокруг внутренних органов.

Из-за увеличения внутренней жировой прослойки, система кровообращения начинает хуже выполнять свои функции. Со временем нарушается обмен веществ и растет риск сердечных заболеваний, констатирует Разумовская.

«Висцеральный жир есть абсолютно у всех, но у здорового человека его количество не больше 10 процентов», — сообщила диетолог.

Хотя прямой связи между пенным напитком и ожирением нет, так как продукт не слишком калорийный (на 100 грамм от 30 до 55 килокалорий), но вместе с пивом обычно употребляют в большом количестве соленые и жирные чипсы, сушеную рыбу и другие закуски, что существенно повышает нагрузку на пищеварительную систему.

Также диетолог подчеркнула, что именно пиво является распространенной причиной возникновения опасных недугов у мужчин — проблем с выработкой мужского полового гормона тестостерона, увеличение грудных желез, нарушение потенции.

Даже у худеющих

Тем не менее, Разумовская отметила, что «пивной живот» вовсе не прерогатива мужчин: на самом деле он часто возникает и у слабого пола в период менопаузы, а также во время «безумных диет».

«Висцеральный жир бывает и у людей с нормальным весом. Как правило, это те, кто голодает и экспериментирует с диетами с небольшим количеством белка: мышечная масса уходит, а вот жир не исчезает», — рассказала диетолог.

Что делать и когда?

Риск сердечных заболеваний и атеросклероза увеличивается в разы, если женская талия становится больше 88 сантиметров, а мужская — 102 сантиметров, сообщила Разумовская.

Решение диетолог видит в ежедневных физических упражнениях, длительностью не менее часа, а также в полноценном сне (не менее 7 часов в сутки), так как количество гормона лептина, который отвечает за ощущение сытости, резко снижается при постоянном недосыпе.

Самое главное, по мнению диетолога, это наладить правильный режим питания — больше овощей и меньше жаренного.

«Придется отказаться от жареного, мучного, полуфабрикатов. Вместо этого следует пить достаточно воды — 35 миллилитров на килограмм веса — и употреблять от 500 граммов овощей в день», — подытожила Разумовская.

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