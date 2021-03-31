Демографические горки. Почему в Китае бунтуют против повышения пенсионного возраста

Жители Китая обрушили шквал критики на представителей власти из-за повышения пенсионного возраста до 65 лет.

Жители Китая обрушили в интернете шквал критики на представителей власти из-за грядущего повышения пенсионного возраста в стране, сообщает местная газета South China Morning Post. Издание отмечает, за пол месяца на платформе Weibo (китайский аналог Twitter) пост с этой новостью собрал более 210 млн просмотров и 19 тысяч комментариев.

Наибольшее недовольство, по словам журналистов, выразили люди с умеренными доходами в возрасте до 40 лет. В основном они беспокоятся о безработице, которая, по их мнению, с годами будет только процветать. Отсюда вытекают неизбежные финансовые проблемы с платежами по ипотеке и увеличение медицинских расходов.

«Мы ежедневно работали сверхурочно на фабриках в течение десятилетий, наша сила и физическое состояние ухудшаются к 50 годам. Большинство рабочих-мигрантов в возрасте 50 лет вынуждены покидать мегаполисы и возвращаться в свои села и маленькие города, живя на сбережения или случайные заработки и плохие пенсии», — жалуется Се Цзэфэй, хранитель склада в производственном центре города Дунгуань.

20-летняя Лю Шуя, которая в данный момент ожидает первенца, пишет, что пенсионная реформа оставит отпечаток и на рождаемости.

«Цены на недвижимость и стоимость жизни в городе настолько высоки, что молодым людям, вроде меня, приходится работать полный рабочий день. <...> Все мы полагаемся на бабушек и дедушек в плане заботы о детях. Повышение пенсионного возраста определенно сократит у людей желание заводить детей», — отмечает Лю Шуя.

Отметим, что на такой шаг китайское правительство подтолкнула как раз упавшая за последние десятилетия рождаемость и стремительный рост числа пожилых людей. В Поднебесной решили не изобретать велосипед и вслед за Россией, Японией и рядом европейских стран заговорили о повышении пенсионного возраста.

В течение пяти лет власти собираются передвинуть планку выхода на заслуженный отдых к 65 годам (сейчас у мужчин 60 лет, у женщин — от 50 до 55). План в начале марта обсудили и одобрили в парламенте.

Житель Китая Джеймс Цю, комментируя решение, призвал не сравнивать КНР с передовыми странами, уже прошедшими подобный путь. Поднебесная, по его словам, не располагает таким же развитым социальным обеспечением и мерами поддержки населения, а потому подход властей в этом вопросе «ненаучный и несправедливый».

«Когда нам будет по 50—60 лет, у нас будут серьезные проблемы: скорее всего, с ощутимым падением доходов или безработицей, потому что на современном рынке труда мало какие частные компании возьмут на работу сотрудника такого возраста», — заявил 30-летний Джеймс Цю.

Журналисты отмечают, рождаемость в стране упала именно по вине властей, которые в 1980 году ввели политику «одного ребенка», опасаясь быстрого роста численности населения. Спустя 36 лет правительство разрешило парам иметь двоих детей, однако улучшить демографическую ситуацию не удается до сих пор.

В статье приводятся данные Фонда изучения развития Китая, специалисты которого пришли к шокирующему выводу — к 2050 году треть населения КНР будут составлять пенсионеры, а это почти 500 миллионов человек.